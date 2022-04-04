اليمن – اتهم الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الأحد، جماعة الحوثي، بخرق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لمدة شهرين، لليوم الثاني تواليا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وآخر عن المركز الإعلامي لمحور الضالع (تابعان للجيش)، ومصدر عسكري في مأرب، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول الاتهامات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن “مليشيات الحوثي ارتكبت، مساء الأحد عدة خروقات للهدنة بمحوري البرح (غربي تعز)، ومديرية حيس (جنوبي الحديدة)”.

وأضاف أن “مليشيات الحوثي أطلقت النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 صوب مواقع عسكرية في محور حيس (جنوبي الحديدة)، وفي محور البرح (غربي تعز )”.

فيما قال المركز الإعلامي لمحور الضالع، “إن جماعة الحوثي

سجلت نحو 10 خروقات تمثلت بإطلاق نار باتجاه مواقع الحيش، وشنت قصف بالطيران المسير على مواقع الجيش في القِشاع قطاع الثوخب، شمال الضالع (جنوب).

وعلي الصعيد ذاته؛ قال المتحدث باسم مقاومة البيضاء عامر الحميقاني المتواجد في مأرب، على حسابه بتويتر “إنه منذُ 3 ساعات والمعارك مستمرة بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهات جنوب ‎مأرب، دون تفاصيل”.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل جماعة الحوثي حول ما أفاد به الجيش اليمني.

ومساء السبت، بدأ سريان هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، في بيان، مساء السبت: “بدأت الهدنة التي تستمر شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم (16:00 ت.غ) بدءًا من الليلة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”.

وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب من قبل الحكومة وجماعة الحوثي، إضافة إلى ترحيب دولي وأممي وعربي واسع.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من ايلول / سبتمبر 2014.

الأناضول