السعودية تقدم 60 ألف طن ديزل إلى اليمن

السعودية تقدم 60 ألف طن ديزل إلى اليمن

اليمن – تلقى اليمن دفعة جديدة من مادة الديزل مكونة من 60 ألف طن متري، كمنحة مقدمة من السعودية تُخصص لمحطات توليد الكهرباء.

جاء ذلك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوردت الوكالة بأنه وصلت إلى “ميناء الزيت” في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، والمقدمة من السعودية.

وأضافت أن “هذه الدفعة من الوقود (مخصصة) لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة (من جماعة الحوثي)”.

ونقلت عن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل، قوله، إن المنحة السعودية تسهم بتحسين مستوى الكهرباء وغيرها من القطاعات، والتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.

وتعاني كافة مناطق اليمن، من ضعف حاد في الكهرباء، وسط مساع محلية وسعودية من أجل تحسين هذا القطاع الحيوي.

الأناضول