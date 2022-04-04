ليبيا – أكد سفير مالطا في ليبيا “تشارلز صليبا” شروع قنصلية مالطا بالعاصمة طرابلس في قبول طلبات التأشيرة السياحية لليبيين منذ الـ27 من مارس الماضي.

“صليبا” أوضح في تصريح لموقع أخبار “ليبيا أوبزرفر” تابعته صحيفة المرصد أن رسوم التأشيرة المالطية ستخضع للوائح الاتحاد الأوروبي وستكلف 80 يورو لمن هم فوق الـ12 سنة و40 يورو للأطفال دون ذلك، فيما سيتقاضى مقدمو خدمات التأشيرات الخارجية رسوم خدمة لا تزيد عن 40 يورو مع دفع الرسوم بما يعادل الدينار.

وأضاف “صليبا”: الخيارات المتاحة من التأشيرات ستشمل الأغراض الطبية والتجارية والتعليمية والأسرية، مع إعطاء إشعار بأن أولئك الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة يمكنهم الاتصال بـ”في أف أس غلوبال تربولي” مباشرة عبر الإنترنت لتحديد موعد.

وتطرق “صليبا” لإجراءات التأشيرة في مدينة بنغازي إذ تجري المناقشات مع مزود الخدمة بالخصوص فيما سيتم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع في الأسابيع المقبلة، مشددًا على مواصلة دعم بلاده لليبيا وشعبها رغم الوضع الحالي الذي تمر به البلاد الآن.