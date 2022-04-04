القدس – أفادت منظمة الهلال الأحمر في القدس، مساء الأحد، بأن 19 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المطاطي والضرب خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود بالقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 10 أشخاص في المنطقة، فيما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الشرطة العصي والغاز المسيل للدموع.

واتهمت الشرطة الإسرائيلية المحتجين الفلسطينيين بإلقاء الزجاجات والحجارة على أفراد الأمن.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT