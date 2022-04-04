فرنسا – دعت شركة “RTE” الفرنسية المشغلة لنظام نقل الكهرباء في البلاد الشركات والأسر إلى خفض استهلاك الكهرباء يوم غد الاثنين 4 أبريل، خوفا من نقص الطاقة وسط موجة من البرد.

وقالت الشركة في بيان لها إنه “بسبب انخفاض درجات الحرارة يمكن أن يتجاوز استهلاك الكهرباء مستوى الإنتاج حوالي الساعة 9 صباحا يوم الاثنين”.

وأضافت: “إذا حدث مثل هذا السيناريو، فسيتوجب على فرنسا استيراد الكهرباء”.

وأوضحت أن استهلاك الكهرباء سيكون مرتفعا يوم الاثنين وقد يصل إلى 73000 ميغاواط حوالي الساعة 09:00 صباحا، فيما حجم الإنتاج سيكون 65000 ميغاواط، ما يعني أن على فرنسا استيراد ما يصل إلى 11000 ميغاواط”.

وأشارت إلى أن “شبكة الكهرباء الفرنسية تتعرض للضغط بسبب عدم خروج عدة مفاعلات نووية عن الخدمة بسبب أعمال الصيانة”، لافتة إلى أن “27 مفاعلا من أصل 56 خارج الخدمة”.

وتابعت: “بناء عليه، فإن الحكومة لا تستبعد إعادة افتتاح محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في سان أفولد في لورين الشتاء المقبل”.

المصدر: rfi