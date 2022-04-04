ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي استمرار تمسك مجلس النواب بالخريطة التي أقرها في فبرايرالماضي.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: “من المعلوم أن عقيلة صالح اختار لجنة من 6 أعضاء بالمجلس، ومثلهم من الخبراء خارجه”، مشيرًا إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب.

وأكد الشويهدي أن لجنة مجلس النواب لن تنصاع لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مضيفًا أنه لا توجد نية للجنة للاجتماع في الوقت الحاضر.

الشويهدي اختتم: “سننتظر لجنة مجلس الدولة، فاللجنة الدستورية لن تجتمع بشكل فردي كما أنها لن تجتمع خارج البلاد، ومن الضروري وجود خبراء من خارج المجلسين ضمن اللجنة الدستورية”.