ليبيا – زار وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد السفارة الليبية في القاهرة برفقة عدد من المعنيين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مرافقة العابد من قبل وكيل وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد والمحلق العمالي بالسفارة محمد باروطة.

وأضاف البيان أن القائم بأعمال السفارة محمد عبد العالي كان في استقبال الوفد لإطلاعه على الإجراءات المتخذة لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنقل الأيدي العمالة المصرية إلى ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين البلدين وسير العمل بالقسم القنصلي بالسفارة.

وتابع البيان: إن الوفد اطلع على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول لقبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للراغبين بالعمل في ليبيا وإجراءات الشهادات الصحية.