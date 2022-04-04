أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ40، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.
ميدانيا..
- الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس
- فيديو.. مقاتلتا “سو-35″ و”سو-30” خلال توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف في أوكرانيا
- قديروف ينشر مقاطع مصورة لاشتباكات الوحدات الشيشانية مع المتطرفين في ماريوبول
دوليا..
- مصادر ترجح استئناف مصانع فولكس فاغن عملها في روسيا قريبا
- خبير يتوقع عودة العالم إلى معيار الذهب
- خبير يتحدث عن أسباب رفع الولايات المتحدة العقوبات عن الأسمدة الروسية
- تركيا تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة
- مفتش أممي سابق: يجب على كييف تقديم تقارير الطب الشرعي المتعلقة بجثث بوتشا
- “بلومبرغ” تتوقع تحقيق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات
- الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدني منذ بداية الصراع في أوكرانيا
- شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
- صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا في 6 أبريل
- صحيفة: أمن الدولة الأوكراني يطرد صحفيا هولنديا من البلاد
- صحيفة صينية: الولايات المتحدة خدعت روسيا ونكثت وعودها ولم تعتذر