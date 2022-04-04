باريس – حطمت العداءة الكينية جوديث جيبتوم، الرقم القياسي لماراثون باريس، بينما فاز الإثيوبي ديسو جيلميسا بسباق الرجال، امس الأحد.

وأنهت جيبتوم، السباق البالغ طوله 42.2 كيلومتر، في ساعتين و19 دقيقة و48 ثانية في ظروف باردة ودرجة حرارة 2 درجة مئوية في بداية المنافسة.

وحطمت جيبتوم، الرقم القياسي السابق لمارثون باريس، الذي كان بحوزة مواطنتها الكينية بيورتي ريونوريبو (ساعتان و20 دقيقة و55 ثانية).

وحلت الإثيوبية فانتو جيما، في المركز الثاني بفارق أكثر من ثلاث دقائق عن جيبتوم.

وأكملت الإثيوبية الأخرى بيسو سادو، مواقع منصة التتويج بحلولها ثالثة.

وفي سباق الرجال، تفوق جيلميسا على مواطنه والفائز بماراثون شيكاغو 2021، سيفو تورا، لينهي السباق في ساعتين وخمس دقائق و7 ثوان.

واحتل الفرنسي مراد أمدوني، بطل أوروبا 2018 في سباق 10 آلاف متر، المركز الثالث بزمن قدره ساعتان و5 دقائق و22 ثانية، ليحطم الرقم القياسي الفرنسي الذي سجله بينوا زويرزكيفسكي عام 2003.

المصدر: أ ب