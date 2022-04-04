ليبيا – تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ ونشاط جهة الإدارة، الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة؛ وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

وأسفرت نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة؛ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص؛ كانت ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة فضلًا عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج .

وأمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره (ثلاثمائة مليون دينار)، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020؛ بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة، استنادًا على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 338 لسنة 2020.

وأضاف: النتائج كانت على النحو التالي: “المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغًا ماليًا قدره (97.614.339.000)مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره (35.500.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق، والمطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغًا ماليًا قدره (17.900.500.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (4.900.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق”.

وتابع: “المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغًا ماليًا قدره (1.340.200.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (330.890.000) ألف دينار ليبي دون وجه حق. قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغًا ماليًا قدره (93.566.900.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (33.541.564.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق”.

وبناء على ذلك شكلت قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي (74.273.454.000) مليون دينار ليبي.

وفي السياق ذاته وجه المستشار النائب العام بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أول التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، وضمانًا للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة، وحفظًا للمال العام وطلب من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير والشروع في النصب على الدولة والإضرار بالمصلحة العامة؛ وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.