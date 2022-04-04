ليبيا – أكدت عضو لجنة الخبراء التابعة لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها فيروز النعاس أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئاسة الوزراء لم تعقد أي اجتماع رسمي بعد، ولم يتم التعرف على الأعضاء بالكامل وتبادل الرؤيا، مشيرةً إلى أنه من المبكر الحديث عن اللجنة.

النعاس قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن السبب في إنشاء اللجنة كان نوعًا من المبادرة من الحكومة لإبداء النية الحقيقية لإجراء الانتخابات وتوفير الدعم الشعبي لهذه الانتخابات.

وأضافت: “لو أننا قد نحسب عليها أنها متأخرة؛ لأن الوقت أصبح ضيقًا ومن فترة طالبنا أن الحكومة تتحرك أسرع وتسلم المبادرة للشعب ويتولى الشعب العمل عليها وتنفيذها وتم تأخير ذلك، وأخيرًا صدر القرار بتشكيلها، ولكن أعتقد من المبكر جدًا أن نتكلم عنها لأن القرار الذي صدر فيه الكثير غير الموجود أصلًا، ما تم الاتفاق عليه في البداية عند الحديث عن اللجنة وآلية تشكيلها وكيف تكون منها عمل اللجنة وإطار عملها، وكثير من الأمور سيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، تم تكليف رئيس للجنة منذ البداية، قرار تشكيل لجنة مدرج به تكليف رئيس وهذا لم نكون متفقين عليه ولم يكون وارد أساسًا”.

كما أردفت: “القرار يقول لتسويق قانون انتخابات، ما زلنا نعتقد أن عمل اللجنة لوضع حل حقيقي وشامل لكل المشكلة الليبية، الحكومة بإمكانها أن تقترح القانون وليس بإمكانها أن تفرض إجراء الانتخابات، إذا تحركنا في إطار وضع قانون ويتم به ضغط شعبي ونذهب لانتخابات! ودون إصلاح باقي المشهد، سنذهب لمشهد أسوأ من 2014، لكننا نصر أن يتم تصحيح المشهد بالكامل ووضع خارطة طريق وكل ما يلزم من قوانين وقواعد دستورية وما المبادئ والخطوات التي ننطلق منها، لم نجتمع للآن في اللجنة ولم نسمع ماذا سيكون العمل فيها”.

وأكدت على أن مجلس النواب يرفض مسار البعثة ومصر على تطبيق التعديل الدستوري رقم 12، وتمادوا أكثر برغم العيوب القانونية والإجرائية للتعديل، معتبرةً أن إصرار البعثة أن يكون الحل من مجلس النواب مجرد مماطلة وعبث وإضاعة للوقت على حساب الليبيين والاستقرار.

ونوّهت إلى أن الحراك الوحيد الذي ممكن أن ينهي هذه الأجسام ويقتلعها هو الحراك الشعبي في كل مدن ومناطق ليبيا.

وتابعت حديثها قائلةً: “اللجنة نفسها لم تبدأ أي اجتماعات، الاجتماع الأول سيكون يوم الثلاثاء ولا أعرف ما علاقة المصرف المركزي مع اللجنة، المفوضية العليا للانتخابات يجب أن يكون لها دور، لكن للآن اللجنة نفسها رؤيتها غير واضحة، الكلام الذي اتفقنا فيه مع الحكومة غير الموجود في القرار، ولم نجتمع بعد حتى نتعرف على باقي أعضاء اللجنة لنعرف ما خطة العمل وغيرها. ما زلت أتكلم ومن رؤيتي أن هذه اللجنة لن تكون مقتصرة بوضع قانون انتخابات. إذا كانت تريد أن تشتغل هذا فقط لن تكون بمعنى أنها تسعى لإنقاذ البلاد. إذا كان عملها حقيقيًا يجب أن تكون الخطة شاملة وليس فقط قانون انتخابات”.

وشددت على أنه إن لم يتم إيجاد حل نهائي لوضع قاعدة دستورية وخطة كاملة، فذلك يعني ممارسة ذات اللعبة والدوران في نفس الدائرة دون وضع حل، بحسب قولها.

ورأت أنه المتوقع في قادم الأيام وفي ظل هذه التجاذبات دخول المجلس الرئاسي على المشهد، ما يعني الوصول لمرحلة تأزم أكثر، خاصة إذا المجلس الرئاسي تخلى عن المشهد دون أن يكون في قاعدة دستورية ممكن أن تتحرك فيها، مبينةً أنه محليًا لا شيء واضح والبعثة تعمل لوحدها.

النعاس قالت: إن مصر متداخلة مع النواب وعندهم عمل آخر وقد يتم إقحام المجلس الرئاسي أو الأعلى للقضاء بشكل أو بآخر، متخوفةً من أن يتعقد المشهد ويصعب وجود حل.

وأعربت عن تمنياتها من أن يكون هناك شغب أو حراك شعبي يساعد على توجيه البوصلة في الاتجاه السليم ومن هو مهتم بالوصول لانتخابات ونيته حقيقيه يستمع للحوارات والنقاشات التي تدور ويأخذ الأمور بجدية وقناعة، وليس فقط شعارات وهتافات، لافتةً إلى أنه في الواقع لا يوجد فعل أو شيء ملموس يمكن الانطلاق منه والاستناد عليه.