اليمن.. أول سفينة وقود تصل الحديدة بعد بدء سريان الهدنة

اليمن.. أول سفينة وقود تصل الحديدة بعد بدء سريان الهدنة

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية دخول أول ناقلة وقود ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، بموجب الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين.

وأكدت شركة النفط اليمنية امس وصول السفينة “سيبلاندر سافير” المحملة بالمازوت إلى ميناء الحديدة الذي يمر عبره 70% من إجمالي واردات اليمن التجارية والإنسانية.

وأبدت الشركة أملها في أن يسرع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تنفيذ اتفاق الهدنة و”تحريك باقي السفن إلى الحديدة للتخفيف من حدة أزمة الوقود”.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن التحالف، بموجب اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس، وافق على السماح لـ18 سفينة محملة بالوقود بدخول الحديدة، بالإضافة إلى تسيير رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا من صنعاء إلى الأردن ومصر.

المصدر: أسوشيتد برس