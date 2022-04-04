بغداد – أفاد مصدر أمني عراقي، امس بأن رتلا ينقل معدات للتحالف الدولي ضد “داعش”، تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط بشرطة المثنى، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “رتلا كان ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي، تعرض لانفجار عبوة ناسفة بأطراف المحافظة”.

وأوضح المصدر، أن “الهجوم أسفر عن أضرار مادية بحسب المعلومات الأولية من دون وقوع ضحايا”.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف أو السلطات العراقية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ومؤخرا، تزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العراق.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.

الأناضول