روسيا – أكد الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي في حديث لـRT إن روسيا اكتسبت مناعة ذاتية، مؤكدا أن العقوبات فشلت فشلا ذريعا.

وأضاف: “رغم العقوبات الجماعية الشاملة بذرائع غير مبررة والتي تفرضها أمريكا وأوروبا على روسيا، والضغط الجماعي بغرض عزل الاقتصاد الروسي وكافة مكوناته عن الأسواق الدولية، وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والتذمر الشعبي، اكتسبت روسيا مناعة ذاتية وقدرة عظيمة على مواجهة كافة العقوبات، ويعيش الشعب الروسي تحت ضغط العقوبات سنوات منذ العهد السوفيتي انقطعت سنوات بسيطة في عهد الرئيس بوريس يلستن.

ونوه إلى أن “الأزمة الأوكرانية أظهرت مدى اعتماد العالم على الصادرات الروسية من الطاقة والغذاء والمعادن، لذلك فإن الحديث عن محدودية أثر روسيا في الاقتصاد العالمي ينفيه ارتفاع الأسعار عبر العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه الآن زلزال اقتصادي عنيف يضرب أوروبا بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية والنقدية التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا”.

وتابع “هناك حالة من عدم الرضى والتذمر تسود المواطنين في أوروبا وارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات مع اختفاء الكثير من السلع من الأسواق الأوروبية الناتج عن فرض العقوبات على روسيا. ويتأكد من كل ما سبق اندماج الاقتصاد الروسي بعمق في الاقتصاد العالمي، ولهذا سوف يتكبد الأوروبيون بخسائر تقدر بـ250 مليار دولار أمريكي”.

واستطرد: “هذا ما يبرز الفارق بين الاقتصاد الحقيقي الذي يتميز به الاقتصاد الروسي القائم على الإنتاج، والاقتصاد المالي والنقدي الذى يتصف به أقتصاديات أمريكا والدول الأوروبية، هذا الاقتصاد القائم على تقطيع الكوبونات فى البورصات المالية، وتداول الأوراق المالية والنقدية ومن بينها الدولار واليورو وكافة عملات التداول الدولية الصعبة”.

المصدر: RT