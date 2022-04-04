بعد 56 يوما.. ميسي يكسر “صيامه الباريسي”

بعد 56 يوما.. ميسي يكسر “صيامه الباريسي”

فرنسا – استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع باريس سان جيرمان، خلال مواجهة لوريان ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي، بعد صيام طويل عن التسجيل دام ما يقرب من شهرين.

وسجل ميسي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان وهو الهدف الأول له منذ السادس من فبراير الماضي، في مباراة انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة (5-1)، والتي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء”.

ورفع ليو رصيده إلى 3 أهداف في الليغ وان، بعدما سبق أن هز شباك نانت وليل.

وسجل ميسي 5 أهداف للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

يذكر أن ميسي انضم إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ووقع قائد منتخب الأرجنتين على عقد مدته موسمين حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

المصدر: “وكالات”