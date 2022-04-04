روسيا – دخل حارس مرمى دينامو موسكو الروسي لكرة القدم، أنطون شونين، في نادي الأسطورة، ليف ياشين، الذي يضم حراس مرمى حافظوا على نظافة شباكهم في 100 مباراة أو أكثر.

وحافظ شونين (35 عاما) على نظافة شباكه خلال لقاء فريقه أمام مضيفه كراسنودار (1-0) التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز، ليصل إلى مباراته رقم 100 التي لم تهتز فيها شباكه خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ويحمل حارس مرمى فريق تسيسكا موسكو، إيغور أكينفيف، الرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ فيها على عذرية شباكه، برصيد 339 مباراة، ويليه في المركز الثاني الأسطورة رينات داساييف في المركز الثاني برصيد 229 مباراة، ومن ثم يفغيني روداكوف في المركز الثالث برصيد 206 مباراة من دون أن تهتز شباكه.

ويعد ليف ياشين (1929-1990)، أحد أشهر حراس المرمى في العالم عبر العصور، وهو الحارس الوحيد في التاريخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضـل لاعب في أوروبا، التي احتكرها المهاجمون وبدرجة أقل لاعبو خط الوسط والدفاع، إضافة إلى جائزة أفضل حارس للقرن الماضي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل ليف ياشين، الذي أطلق عليه ألقاب عدة بسبب نجوميته، منها: العنكبوت الأسود والفهد الأسود، والأخطبوط، على الميدالية الأولمبية الذهبية في العام 1956 في ملبورن، مع منتخب الاتحاد السوفييتي، ولقب بطل النسخة الأولى لمسابقة كأس الأمم الأوروبية 1960، في فرنسا، إضافة إلى برونزية بطولة كأس العالم 1966، في إنجلترا، ولعب العنكبوت الأسود 75 مباراة مع منتخب بلاده لم تدخل مرماه سوى 70 هدفـا.

وتوج العنكبوت ياشين، الذي دافع عن عرين فريق دينامو موسكو الروسي، في الفترة ما بين العامين (1950 و1971)، خمس مرات لقب بطل دوري الاتحاد السوفياتي، وبطل كأس الاتحاد السوفييتي في العام 1953، واختير أفضل حارس للمرمى 3 مرات، في الأعوام (1960، 1963، 1966).

المصدر: RT