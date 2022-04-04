ليبيا – اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس السبت مع المجلس البلدي زليتن بمقر ديوان البلدية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمدينة ، كما تم مناقشة بعض الخطوات العملية لدعم الفرق الفنية من أجل تحصيل الايراد العام للشركة والقضاء على التوصيلات غير شرعية.

هذا وقام مجلس الإدارة رفقة عميد بلدية زليتن بزيارة تفقدية لقسم السلامة العامة زليتن مركز الإطفاء والانقاد المنطقة الوسطى ومقر مشروع محطة توليد زليتن ومحطة تحويل 11/30 ك.ف دفان ومقر إنشاء مطار زليتن .