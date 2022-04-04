ألمانيا – نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلا عن مصادرها، أن القيادة الألمانية ربما ستتخذ قرارا بطرد ما يصل إلى 100 دبلوماسي روسي من ألمانيا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أصدر المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعليماته بحل هذه القضية. وتشير شبكة RT إلى أن الحديث يدور حول طرد حوالي 100 من موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية العاملين في ألمانيا.

وكانت صحيفة “Süddeutsche Zeitung” قد ذكرت أن برلين كانت تستكشف إمكانية طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس. ومع ذلك، فلا يوجد إجماع وتفهم في الحكومة الألمانية بضرورية وعقلانية مثل هذه الخطوة، وفقا للصحيفة. وربما يكون الاستناد في قرار الطرد يعود إلى الشك في أعمال جهات استخباراتية روسية.

المصدر: نوفوستي