ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعه الثاني مع رئيس لجنة متابعة شركة “الواحة” نضال خلف، وعضوي اللجنة سميرة العزابي وباسم هاشم، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد.

اللجنة ناقشت خلال الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم، كما أبدت اللجنة حرصها التام واستعداها لتنفيذ كافة توجيهات صنع الله.

من جانبهم، أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.

بدوره، أكد صنع الله على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”، مشددًا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها، ليتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا في الحفاظ على مقدرات البلاد.