إسرائيل – استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن تكون حركة “حماس” وراء العمليات الفلسطينية الأخيرة التي وقعت في مدن إسرائيلية.

وفي تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، قال غانتس: “لا يُعتقد أن حركة حماس ضالعة في العمليات الأخيرة التي وقعت في مدن إسرائيلية”، لكنه اعتبر أن “حماس تبذل جهدا لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل”.

وهدد بأنه “في غزة يعلمون ماذا سيحدث في حال تصعيد الوضع”.

وأكد أنه سيستمر في لقاءاته مع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمد عباس، لافتا إلى أن “هذه اللقاءات تعقد من خلال ترجيح للرأي، وأنه لا يعتزم الانشغال “بسياسة ضيقة الأفق”.

وتطرق غانتس إلى ما تصفه إسرائيل بـ”تسهيلات” للفلسطينيين خلال شهر رمضان، معتبرا أنه “ينبغي التشديد على الفصل بين منفذي العمليات والجمهور الفلسطيني الواسع. وندرس بصورة يومية ما الذي ينبغي تنفيذه، ونستخدم كافة ترجيحات الرأي الأمنية الممكنة”.

المصدر: عرب 48