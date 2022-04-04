مبابي لم يحسم مستقبله بعد ويترك الأبواب مفتوحة

مبابي لم يحسم مستقبله بعد ويترك الأبواب مفتوحة

فرنسا – أكد نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بكرة القدم، كيليان مبابي، بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة فريقه ضد لوريان التي انتهت بفوزه 5-1 بتسجيله هدفين وصناعته لإثنين في الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو القادم، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لكن مبابي كشف بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال الى ناد آخر.

وقال مبابي بعد المباراة ضد لوريان: “لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل. لا أريد أن أكون مخطئا”.

وأضاف: “أدرك بأن الأمر (اتخاذ القرار) قد يكون تأخر بالنسبة إلى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي”.

وأوضح: “لو اتخذت قراري لكنت أعلنته. لست مجبرا على توضيح خياراتي لأحد، إنه خيار شخصي. لو اتخذت قراري لكنت أعلنته وتمسكت به”.

ومنذ بداية يناير، أصبح مبابي، الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حرا في التوصل إلى اتفاق مع ناد آخر على عقد يبدأ في يوليو.

المصدر: “أ ف ب”