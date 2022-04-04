ليبيا – اختتم أمس الأحد المرحلة الأولى من برنامج تعزيز القُدرات البحثيّة بتنظيم وإشراف مكتب الجودة والاعتماد وإدارة الموارد البشرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

حيثُ شارك نخبة من الموظّفين من مختلف الإدارات بالمركز لمدة ثلاثة أسابيع، تخلّلها محاضرات أكاديميّة وورش عمل متخصصة.

وفي ختام المرحلة الأولى خضع جميع المشاركين إلى تقييم دقيق لتحديد من اجتاز المرحلة الأولى من التدريب من أجل استثمار المعلومات المتحصل عليها في برامج بحثيّة ذات مردود إيجابي يعود بالفائدة على برامج تعزيز صحِّة المجتمع.

وتم أيضًا شكر جميع المشاركين وتكريم من اجتاز هذه المرحلة بامتياز.