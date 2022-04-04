موسكو – يجري عدد من وزراء خارجية دول عربية، الاثنين، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، ضمن وفد وزاري يرافقهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفقا لما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم إن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة سيصل إلى موسكو في وقت لاحق، ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مساء اليوم.

وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.

من جهتها أكدت القاهرة أن وزير خارجيتها سامح شكري توجه اليوم إلى موسكو، على أن يتوجه لاحقا إلى وارسو، في إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

كما أفادت الجزائر في وقت سابق بأن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، سيزور موسكو، غدا الاثنين، رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، والسودان، والعراق، ومصر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، سيرافق الوزراء العرب “لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني”.

وأضافت أن “الوزراء العرب سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي”.

وتابعت أن “هذه الجولة تندرج في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة، لتوّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة”.

المصدر: RT