ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو لسين إن اقتصاد البلد هش، في حين أن الإنفاق المالي منفلت وسط مخاوف جديدة من التداعيات الجيوسياسية للأزمة الروسية الأوكرانية قد تطاول مختلف مناحي الحياة.

أبولسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن عدم قدرة المصرف المركزي على رفع القدرة الشرائية للدينار بسبب الطلب المتزايد على النقد الأجنبي سيكون له آثار غير مرضية على المستوى الشعبي.

وأضاف أنه مع نقص الغذاء في ظل بلاد تعتمد على الاستيراد، وسط ضغوط تضخمية، وعدم شرعية الحكومات الموجودة، سيكون الوضع بمؤشرات حمراء.