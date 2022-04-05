ليبيا – نفذت لجنة مشتركة حملة تفتيشية داخل سوق الكريمية لضبط العديد من المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللجنة مؤلفة من أعضاء من مديرية أمن الجفارة المتمثلة بمركزي شرطة السواني والكريمية، ووحدتي المرور والبحث الجنائي العزيزية، وفرع جهاز الحرس البلدي الجفارة ونيابة السواني.

وأضاف البيان: إن الحملة جاءت في إطار متابعة أسعار المواد الغذائية وضبط المخالفين بناء على تعليمات النائب العام. مشيرًا إلى استمرار أعمال اللجنة طيلة أيام شهر رمضان لمتابعة كافة الأسواق التجارية.