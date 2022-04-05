ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه ليبيا تشير إلى محاولة واشنطن ربط الأزمة بقضايا أخرى، خاصة بعد الحديث عن “الاستراتيجية العشرية”، التي تحدث عنها السفير الأمريكي بليبيا.

الأسود وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أن عودة الاهتمام الأمريكي المغاير بالشأن الليبي يمكن أن يكون له علاقة بالأزمة في أوكرانيا، ما يعني أن واشنطن لديها بعض التخوفات المرتبطة بالأزمة هناك.

وشدد على أن المستشارة الأممية تقود الأوضاع إلى مسار لن يترتب عليه أي نتائج إيجابية، وأن الخطوات التي تقوم بها ستيفاني تزيد من عرقلة وتعقد الأزمة.

ولفت إلى أن واشنطن تتبنى رؤية حكومة تضريف الأعمال المنتهيو ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن حديثها عن الانتخابات، رغم أن الأخير يعلم مدى عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة.