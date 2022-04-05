فلسطين – أعلن الاتحاد الأوروبي، امس أن الموازنة الأوروبية المالية المخصصة للفلسطينيين ستعتمد خلال أيام.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن “النقاش بشأن إقرار الموازنة الخاصة بفلسطين في مراحله الأخيرة”.

وأضاف أن “النقاش يدور حاليا داخل بعض البنوك ومن المفترض أن يتم الموضوع (إقرار الموازنة) خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن هذه الميزانية عادة ما تقر لـ4 سنوات مقبلة، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول قيمتها حتى اللحظة.

وحول ما يتداول عن وجود خلافات داخل الاتحاد بشأن اعتماد الميزانية، ذكر عثمان أن “هناك وجهات نظر مختلفة”، دون توضيحها.

المصدر: “صفا”