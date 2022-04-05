السودان – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن الدولة تشجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإنها حريصة عليها.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان برئيس مجلس إدارة شركة “القلعة” المصرية، أحمد هيكل، الذي قال إن شركته ترغب في “إقامة مشاريع استثمارية جديدة في السودان في مجالات الطاقة والنقل النهري والغاز”.

وذكرت صفحة “مجلس السيادة” أن هيكل أطلع البرهان على مسيرة الأداء في المشاريع التي تنفذها الشركة، في السودان، والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة”.

وأوضح أن شركة “القلعة” تمتلك، شركة التكامل للأسمنت، وهى شراكة استراتيجية بينها وصندوق الضمان الاجتماعي فى السودان.

وأشار هيكل إلى أن لقاءه بالبرهان “تناول الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية”.

المصدر: RT