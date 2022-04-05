ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن المتحدثين عن توحيد المصرف لو كانوا جادين لتم توحيد البنك المركزي منذ فترة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أضاف: “البنك المركزي يدفع أموالًا للميليشيات ويدفع أيضًا أموالًا لرئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة المتحالف مع الصديق الكبير”.

وتعليقًا على الاجتماعات التي تعقدها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تونس، مع كل من السفير الأمريكي ورئيس مؤسسة النفط ومحافظ مصرف ليبيا ونائبه، فضلًا عن مسؤولين غربيين آخرين، قال التكبالي: “نحن لا نعول على أي اجتماع من هذا النوع، و قد كانت هناك اجتماعات في السابق لم نرَ منها شيئا، وبالتالي فإن ما يحدث مجرد هدر للوقت والجهد لن يكون له أي أثر على أرض الواقع”.