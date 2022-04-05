تونس – طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من هيئة الانتخابات الاستعداد “لمختلف الاستحقاقات المقبلة” في الفترة القادمة، وبحث التحضير لحوار وطني شامل.

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد بنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، وقالت الرئاسة التونسية أن سعيّد أكد على “أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة”.

وفي تصريح مصور نشرته الرئاسة التونسية قال بوعسكر إن اللقاء كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة، ومدى استعدادها على الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

كذلك التقى سعيّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، حيث شدد “على احترام القانون والحريات والحقوق، وأكد على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية”. حسب الرئاسة التونسية.

وقال مسلم إن اللقاء مع سعيّد بحث “التحضير للحوار الوطني الذي يشمل القوى المدنية الوطنية وكذلك كل من يحب سيشارك في الحوار”.

وأوضح في تصريح نشرته الرئاسة التونسية أن “الحوار ترك على الحقوق والحريات التي لا مساس بها” كما شدد سعيد على محور “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

المصدر: RT