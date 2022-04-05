قيرغيزستان – ذكرت رئاسة قيرغيزستان أن رئيس البلاد، صادر جباروف، حذر من احتمال تدهور الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد بسبب الأحداث العالمية.

وقال جباروف في اجتماع للأخصائيين الاجتماعيين: “الوضع قد يتدهور بسبب الأحداث العالمية الأخيرة. يجب أن نكون مستعدين لذلك”، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب.

ورصد الرئيس القرغيزي أن “تكلفة كل شيء عالية. الأسعار ارتفعت. البطالة مستمرة. لا يوجد ما يكفي للعديد من الضروريات. أرجوكم بحرارة جميعا أن نعيد النظر في نفقاتنا، وتأجيل شراء الأشياء الغالية الثمن، وعدم إقامة حفلات الولائم، والتوقف عن إهدار المال. الأمن الغذائي أهم شيء الآن، على مستوى الدولة وعلى مستوى كل أسرة، على حد سواء”.

وأفاد جباروف بأنه اعتبارا من الأول من أبريل، ستتم زيادة رواتب أكثر من 300 ألف عامل في المجال الاجتماعي، كما تم التخطيط اعتبارا من 1 يونيو، لزيادة مخصصات الأطفال.

وشدد الرئيس القرغيزي في هذا السياق بقوله: “اليوم قمنا برفع رواتب العاملين في المجالين الاجتماعي والثقافي. ولو كانت حزانتنا ممتلئة لكنا رفعنا الرواتب في كل المجالات دفعة واحدة. ميزانيتنا محدودة لذلك أطلب منكم التحلي بالصبر”.

المصدر: إنترفاكس