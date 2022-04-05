الرئيس اليمني للحوثيين: تعالوا إلى طاولة الحوار لنصنع السلام وابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية

الرئيس اليمني للحوثيين: تعالوا إلى طاولة الحوار لنصنع السلام وابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية

اليمن – دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثيين إلى “العودة كمكون سياسي والعودة لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية والابتعاد عن مشاريع إيران التدميرية”.

ودعا هادي في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية اليمنية “جميع قيادات الدولة و المكونات لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد الصفوف والترفع عن كل الولاءات والحسابات الضيقة”.

وأضاف: “أنا معكم ومع أي توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية وتصحح أي اختلالات، وأنا مع أي جهود تسعى لتحقيق السلام لأبناء شعبنا اليمني الذي سوف يسألنا الله جميعا عنه، وأنا معكم كما كنت في مؤتمر الحوار الوطني و في كل تجمعات و مؤتمرات ومفاوضات تسعى لتحقيق السلام وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة بما يحقق الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا”.

وتوجه إلى الحوثيين قائلا: “عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني ولنعود لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التي توافقنا جميعا على بنائها في مؤتمر الحوار الوطني، و ابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية، عودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن الواحد والكبير”.

وتابع: “يدنا ممدودة لكم لسلام شامل وعادل مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216”.

المصدر: “سبأ”