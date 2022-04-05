ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن العاصمة طرابلس تعرضت لهجوم وصفه بـ “البربري” في اليوم الرابع من أبريل عام 2019، من قبل ما أسماها بـ”ميليشيات” خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “يوم 4-4-2019 لا يقل أهمية عن 17-2-2011، في ذلك اليوم تصدت قلة من الأبطال لأعنف هجوم بربري تعرضت له طرابلس على يد مليشيات حفتر؛ منذ الغزو الإيطالي سنة 1911″، واصفًا إياها بـ”الملحمة” التي سطّر فيها من نعتهم بـ”الرجال” تاريخاً سيظل فخرًا تعتز به الأجيال، على حد تعبيره.

‏وأضاف السويحلي: “المجد والخلود للشهداء، والخزي والعار لمن باع وتاجر بهذه التضحيات الجِسام” في اشارة منه لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا والذي يرفض السويحلي الاعتراف به كرئيس للحكومة الجديدة.