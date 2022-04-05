الشرطة الإسرائيلية تفرق تجمعا للفلسطينيين في منطقة باب العامود وتعتقل أحدهم

الشرطة الإسرائيلية تفرق تجمعا للفلسطينيين في منطقة باب العامود وتعتقل أحدهم

القدس – شهدت منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة امس الاثنين حالة من التوتر، في ظل انتشار مكثف لقوات الشرطة في محيط المنطقة، تزامنا مع أداء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الشرطة قمعت الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود، كما قامت باعتقال أحدهم بينما كان يتواجد في محيط المكان.

يذكر أن 19 فلسطينيا أصيبوا أمس الأحد بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس.

وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT + وكالات