 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ41.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ40، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

ميدانيا..

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دوليا..

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المصدر : RT