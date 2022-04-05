العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ41.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ41.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ40، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

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المصدر : RT