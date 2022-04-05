ليبيا – تدارس عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا “جون نيكولا مارتي” سبل تعزيز التنسيق المشترك.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، فقد شارك في عملية التدارس منسقة قسم الحماية باللجنة “لينا ملنر”، ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال حاتم الكاديكي.

وأشار البيان إلى تقديم “مارتي” إحاطة إلى اللافي حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لا سيما ملف المحتجزين والمفقودين والجثامين مجهولة الهوية وإغاثة النازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية والنتائج التي حققتها في هذا الجانب.

وشدد اللافي على وجوب استمرار جهود معالجة هذه الملفات الشائكة من قبل اللجنة، فما حققته من نجاحات ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من خلال معرفة مصير المحتجزين وهوية المفقودين والجثامين مجهولة الهوية في كل مناطق ليبيا.

وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي لعمل اللجنة الإنساني لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها.