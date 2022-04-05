الولايات المتحدة تختبر سرا صاروخا أسرع من الصوت لتفادي التوترات مع روسيا

الولايات المتحدة تختبر سرا صاروخا أسرع من الصوت لتفادي التوترات مع روسيا

الولايات المتحدة – أكد مسؤول في البنتاغون أن الجيش الأمريكي أجرى سرا، تجربة ناجحة على صاروخ تفوق سرعته الصوت في منتصف شهر مارس الماضي.

وقال مصدر دفاعي مطلع: “نجحت الولايات المتحدة في اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في منتصف مارس ، لكنها التزمت الصمت لمدة أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا .

وأوضحت المصادر الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة أطلقت صاروخا من طراز “هوك” من صنع شركة لوكهيد مترتن، وتم تنفيذ الإطلاق الصاروخي من قاذفة قنابل طراز “بي – 52”.

يشار إلى أن البنتاغون كان أعلن مطلع ابريل الجاري، إلغاء تجربة مقررة لصاروخ من طراز “مينيتمان 3” البالستي العابر للقارات، وذلك أيضا لتفادي التوترات مع روسيا في المجال النووي.

المصدر: نوفوستي