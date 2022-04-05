بطولة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بكرة القدم في قطر

قطر – استضاف استاد 974، أحد استادات مونديال قطر 2022، بطولة في كرة القدم بمشاركة نخبة من أبرز المؤثرين في عالم الساحرة المستديرة على وسائل التواصل الاجتماعي من كافة أنحاء العالم.

وشهدت بطولة كأس المؤثرين، التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وقطر للسياحة، مشاركة 29 من صناع المحتوى في عالم كرة القدم يمثلون آسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين، وتنافسوا في أربعة فرق ضم كل منها 5 لاعبين.

وبعد منافسات قوية على مدى يومين، فاز بلقب كأس المؤثرين فريق الأمريكتين، وشهدت البطولة مشاركة مجموعة من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم من أنحاء العالم، من بينهم “مورينا بيلتران” و”ماركيتو نافاجا” من الأرجنتين، والمكسيكي “فيريفيرتومورو”، والأمريكيين “دي جي ديفيني” و”مايكل بولفين”، والثلاثي البرازيلي “كايو لو” و”فيتور لو” و”ألي كزافييه”.

ونجح البرازيلي “كايو لو” في الفوز بلقب هداف البطولة.

وكان من المشاركين البارزين أيضا “بيلي وينجروف”، و”شون غارنييه”، و”مو علي حيدربور”، وبشار عربي.

وجاءت استضافة البطولة لتلقي الضوء على كل ما تقدمه قطر في عالم كرة القدم، من وجهة نظر صناع المحتوى الذين يحظون بتفاعل كبير من ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

واستفاد اللاعبون الذين شاركوا في البطولة من أنشطة تدريب عالية المستوى على أيدي سفراء برنامج إرث قطر البرازيلي كافو، والأسترالي تيم كيهل، والهولندي رونالد دي بور، والذين شاركوا في العديد من بطولات كأس العالم.

المصدر: qatar2022.qa