بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت والصين تتحدى النظام العالمي

بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت والصين تتحدى النظام العالمي

الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت لأن الصين تتحدى النظام العالمي القائم.

وقال بلينكن خلال مراسم نصب تمثال نصفي لوزير الخارجية الأمريكي الـ61 جيمس بيكر: “الصين الحازمة تتحدى النظام العالمي الذي لطالما كان أساسا لأمن وازدهار الأمريكيين والشعوب في جميع أنحاء العالم. حقبة ما بعد الحرب الباردة تنتهي”.

وحسب ما قال بيكر البالغ من العمر 91 عاما، والذي كان حاضرا خلال مراسم نصب التمثال، فإن الغرب يسعى لمنع انتشار العنف ومنع تفاقم الوضع الدولي.

المصدر: “نوفوستي”