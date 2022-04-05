ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الاهتمام الأمريكي بليبيا مؤخرًا بهدف زيادة سيطرتها على مصادر الطاقة في شمال أفريقيا، حيث تعد ليبيا أحد أهم المصادر بالمنطقة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “ما يسعى إليه الجانب الأمريكي عبر المستشارة الأممية التي تمثل الجانب الأمريكي واضح للعيان”.

وشدد على أن السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند، أحكم قبضته على مصادر التمويل في ليبيا المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للاستثمار، وأصبحت جميعها خارج سيطرة الدولة الليبية، وتحت سيطرة نورلاند، حسب قوله.

وفسر بن شرادة أن التحركات الأمريكية تنذر بأزمة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة، وأنها قد تسعى لتطبيق سيناريو النفط مقابل الغذاء.