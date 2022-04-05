ليبيا – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقوفه بالضد من وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا وأهمية تمكين الليبيين من التعبير عن أنفسهم من خلال الانتخابات.

ووفقًا لبيان صحفي نشرته الخارجية الأميركية تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، فقد خاطب تبون الوزير بلينكن بالقول: إن عامين قد مرا حتى الآن والجزائر تكافح من أجل الانتخابات في ليبيا؛ لأن من تم اختيارهم لا يمثلون الشعب الليبي بل أنفسهم.

وأضاف تبون: إن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لا يمثلان هذا الشعب. مشيرًا إلى أن أسوأ جزء هو أنه في ليبيا هنالك قوى تخوض الحروب بالوكالة، وعندما يتم مواجهة مثل هؤلاء الخصوم الأقوياء فليس الأمر متروكًا لليبيين لطردهم.

وتابع تبون قائلًا: “عندما التقيت مع الليبيين في برلين اتفقنا على أن جميع الدول المعنية بالقضية الليبية يجب أن تتفق على عدم السماح للبنادق أو المرتزقة بالبقاء داخل البلاد، وعلينا نزع سلاحهم، وبعد شهرين كان هناك 3 آلاف طن من الأسلحة، ما يعني أن الحل في مكان آخر وفي رأيي يمكن أن يكون من خلال الأمم المتحدة”.

وقال تبون: “لدينا فاغنر، وسوريون وهم إخواننا وأخواتنا، والشعب التركي، وأناس من السودان تم حشدهم من تشاد، وهناك 3 أو 4 دول تدخل الحرب في ليبيا وهي ليست حرب الليبيين، وليس له علاقة بهم، ولهذا قلنا أنه إذا أرادت البلاد أن تبنى مرة أخرى بطريقة ديموقراطية فنحن بحاجة إلى انتخابات من الصفر”.

وأوضح تبون بالقول: “ويمكننا مساعدتهم على تنظيمها، وما أقوله ممكن للغاية، فنحن بحاجة فقط إلى الإرادة السياسية للقيام بذلك وسننتهي بمجلس نواب منتخب، وبعد ذلك يمكن للجميع المساعدة في إعادة بناء ليبيا، وهم المجلس والحكومة والرئيس في ظل وجود الذين لديهم أجندات خفية لاستبدال الرئيس الراحل”.

وأضاف تبون قائلًا: “هؤلاء هم الذين يرغبون في حل المشكلة من الأعلى عن طريق تعيين رئيس وانتخاب هذا لكي يتمكن من فعل ما يشاء والسير نحو هذا أو ذاك، وهذه ليست ديموقراطية وهذا من أجل المشكلة الليبية، فيما تم استخدام تشاد من قبل الليبيين لمدة 3 عقود وهذا ليس جديدًا”.

وقال تبون: “لقد أنشأوا اليوم قوات قادرة على القتال وقادرة على زعزعة الاستقرار، ما يجعل نيجيريا شديدة الهشاشة وحتى أكثر هشاشة من بوركينا فاسو ومالي وأود أن أتحدث بقلب مفتوح إذ لم أستطع أبدًا أن أفهم كيف وصلنا إلى هذا الموقف، فكل ذلك زاد مع سقوط ليبيا وتدفق الأسلحة إلى منطقة الساحل”.

ترجمة المرصد – خاص