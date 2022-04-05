ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أول أفريكا” الإفريقي عن إطلاق “مركز التعاون المتوسطي” التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمويلا إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التمويل يتمثل في تقديم منح مالية صغيرة لمنظمات المجتمع المدني التي تدير مشاريع لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي عبر برنامج لتقديم أموال للمشاريع البيئية يصل إلى 30 ألف يورو وحد أدنى بـ10 آلاف.

وأضاف التقرير: إن من المستفيدين هم منظمات غير حكومية ومحلية تنفذ أنشطة ميدانية وجمعيات زراعية مهنية ونسائية وشبابية مشيرا إلى أن التقديم مفتوح لكل هذه الجهات الناشئة التي تم تأسيسها بعد الـ31 من ديسمبر من العام 2015 أو التي لم تتلقى دعمًا ماليًا يزيد عن 25 ألف يورو خلال السنوات الـ3 الماضية.

وتابع التقرير: إن التركيز سيتم بشكل خاص على المناطق الساحلية والبحرية والأراضي الرطبة فيما سيتم منح المشاريع القائمة في داخل أو بجوار منطقة محمية أو منطقة محددة رسميًا ذات قيمة بيئية عالية الأولوية، ليكون الموعد النهائي لتقديم العروض في الـ16 من مايو المقبل.

وبين التقرير أن هذا التمويل للمشاريع يندرج في إطار برنامج المبادرات الصغيرة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في شمال إفريقيا، من خلال دعم الجمعيات الناشئة الراغبة في مواجهة التحديات الجديدة للبيئة والتنمية المستدامة من خلال الابتكار.

ترجمة المرصد – خاص