ليبيا – كشف عصام أبو زريبة وزير الداخلية في الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا عن تحقيق تقدم على مستوى الترتيبات الأمنية الرامية إلى تأمين دخول الحكومة الجديدة إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من هناك، وذلك في وقت يرفض فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

أبوزريبة قال في حوار مع صحيفة “العرب” لدى تواجده في تونس، أن هناك مقترحًا لإنشاء أمن وطني في ليبيا من أجل تعزيز تأمين حدود البلاد، لا سيما بعد أن أطل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) برأسه مجددًا مؤخرًا في البلاد، عندما شن هجومًا في مدينة القطرون جنوب ليبيا.

وأضاف: “أهل الخير بصدد القيام باتصالات ومساع مكثفة وهناك تقدم والأمور في تحسن بإذن الله، الكتائب الموجودة في طرابلس يتم التواصل معها أما مديريات الأمن فلا مشكلة حاليًا معها، فهي ليست لها أي علاقة بعملية التسلم والاستلام”.

وأوضح وزير الداخلية أن “شبح الحرب ابتعد عن طرابلس، اليوم ليس مثل أمس، اليوم قلّت حدة الاضطرابات وباتت نسبتها محدودة جدًا وما يمكن تأكيده هو أن الرئيس فتحي باشاآغا مصرّ على دخول طرابلس دخولًا سلميًا دون إراقة أي دماء، وهذا الشيء الوحيد الذي جعل دخول طرابلس فيه نوع من التأخير”.

وأكد أن الدبيبة حاول الدفع نحو قتال دموي وجر الأبرياء إلى الحرب، مشيرًا إلى أنه عندما تم انتخابه من البرلمان سُلم مباشرة السلطة وبدأ ممارسة اختصاصاته بعد نيله الثقة وعندما سحب البرلمان ثقته أصبح يرفض تسليم السلطة.

كما لفت أبو زريبة إلى أن الدبيبة ليس مقتنعًا بالديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة، لقد خلق مشاكل بسبب ذلك، مشددًا على أن الدبيبة ليس مقتنعًا بالديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة، ما خلق مشاكل لليبيا.

وبيّن وزير الداخلية أن الانتخابات لم تكن أبدًا من اختصاص السلطة التنفيذية، البرلمان هو الذي يقوم بالانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لن يقدر على تنظيم الانتخابات.

واعتبر أن أكثر من ثلثي البلاد خارج سيطرة الدبيبة، المنطقة الشرقية والجنوبية وجزء شاسع من المنطقة الغربية ليست تحت سيطرته، فكيف سينظم انتخابات؟ هل سيقوم بها في طرابلس فقط؟ هو لا يسعى للانتخابات بل العكس يريد عرقلتها، بحسب قوله.

وشدد أن الدبيبة لم يجد أمامه من سبيل للبقاء في السلطة غير دفع الأموال لبعض الأشخاص الذين يُعتبرون من “ضعاف النفوس” لكن هذه الأمور أصبحت تتلاشى الآن في إشارة إلى عدم قدرة الدبيبة على مواصلة استرضاء هؤلاء.

أبو زريبة أردف: “لن يكون هناك انقسام في المؤسسة الأمنية، حاليًا مديريات الأمن في طرابلس ما تزال خاضعة لحكومة الوحدة، بالنسبة إلى المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والجنوبية كل مديريات الأمن فيها باتت تحت سيطرة حكومة الاستقرار الوطني”.

وأكد أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية تراجع بشدة، وذلك بعد أن شهدت مدينة القطرون الواقعة جنوب البلاد هجومًا تصدى له الجيش، مؤكداً أن عملية دمج المسلحين في القوات النظامية مستمرة بعد أن بدأت قبل سنتين من الآن، تم فتح عدة دورات، ومن يرغب في الدمج فالوزارة مستعدة مع ضرورة احترام شروط وضعتها الإدارة العامة للتدريب.

وأضاف في ختام حديثه قائلًا: “الوزارة اليوم بصدد إعداد هيكلية جديدة، ومن بين المقترحات الموجودة هي إنشاء أمن وطني توكل إليه بالدرجة الأولى مهام تأمين المناطق الحدودية”.