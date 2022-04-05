ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته مجلة “ديسايدرز” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية لاقتراب وصول مشروع أماكن العمل البديلة “مساحات العمل المشترك” إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا المشروع يمثل بنية تحتية أساسية شأنه شأن الطرق أو خطوط السكك الحديدية، ناقلًا عن “مارك ديكسون” رئيس ومؤسس شركة “ريغاس” البريطانية الرائدة عالميًا في مشروع “مساحات العمل المشترك” وجهة نظره بالخصوص.

وبحسب “ديكسون” فإن هذا المشروع يمثل أكثر من مجرد توفير طرق جديدة للعمل، فهو يؤمن إعادة تصميم وإعادة تنشيط المدن والمناطق بأكملها بطريقة مجدية اقتصاديًا وتحترم البيئة، مبينًا أن مشروعه يتواجد في 3 آلاف و500 موقع في 120 دولة لتوفير أماكن عمل بديلة بسبب وباء كورونا.

وأضاف “ديكسون”: إن العامين 2022 و2023 سيشهدان فتح ألف موقع جديد في جميع أنحاء العالم بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع لتكون ليبيا البلد رقم 121 عند افتتاح المنشآت في العاصمة طرابلس، ما يدل على أن حركة مساحة العمل البديلة قد انتشرت الآن إلى أركان العالم الـ4.

ترجمة المرصد – خاص