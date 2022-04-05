راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في “حديقة الأمراء”

راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في “حديقة الأمراء”

فرنسا – تجاهل النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 36 عاما، الرد على الجمهور الباريسي عقب مواجهة لوريان أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

وشارك راموس بديلا لزميله ماركينيوس، بعد مرور 72 دقيقة من عمر اللقاء، واستقبلت جماهير سان جيرمان المتواجدة على مدرجات “حديقة الأمراء” اللاعب الإسباني الذي غاب عن الفريق لإصابات متتالية بصافرات الاستهجان واستمر ذلك كلما لمس الكرة.

ونشر راموس صورة له من المباراة، عبر حسابه في “تويتر”، وكتب عليها: “سعيد بالنقاط والعودة إلى الفريق.. لنستمر!”.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1.

وانتقل راموس إلى صفوف سان جيرمان، مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر تمتد إلى صيف 2023، قادما من ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات