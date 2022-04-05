مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، امس تشكيل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.
وشهد التشكيل سيطرة عربية، بتواجد 7 لاعبين من “الزمالك والأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي”.
وجاء تشكيل الجولة، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك)
الدفاع: موديبا (ماميلودي صن داونز) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – الهدهودي (الرجاء المغربي)
الوسط: رالاني (صن داونز) – باروتي (جالاكسي البتسواني) – أحمد عبد القادر (الأهلي)
الهجوم: الحسوني (الوداد المغربي) – أيوالا (الترجي التونسي) – المساكني (النجم الساحلي).
المصدر: “وكالات”