ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بعمداء بلديات صرمان عبد المجيد أبو نتيشة والعجيلات سالم بالرحال والزهراء ناصر أبو قديرة.

وجاء في بيان صحفي للوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد: إن اللقاء الذي حضره عميد بلدية سوق الجمعة حسام بالحاج والبشتي الزحوف من أعيان الزاوية شهد مناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن، ومن بينها قطاع النفط ودوره بوصفه مصدرًا رئيسًا لدخل البلاد وأهمية العمل فيه حسب التشريعات النافذة.

وأضاف البيان: إن النقاش امتد لدور هذا القطاع في برامج التنمية المستدامة في البلديات وضرورة عدالة توزيع العائدات.