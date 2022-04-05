إنجلترا – حقق كريستال بالاس فوزا عريضا على ضيفه أرسنال بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل ثلاثية كريستال بالاس كل من الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان آيو والإيفواري ويلفريد زاها في الدقائق 16 و24 و74 على الترتيب.

وبهذا الفوز العريض، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 37 نقطة صعد بها إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ” وأهدر فرصة ثمينة لدخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT