إنجلترا – ألمح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي امس إلى قرب التوصل لاتفاق مع المصري محمد صلاح هداف الفريق حول تجديد عقده الذي سينتهي صيف عام 2023.

وأبدى كلوب عندما سئل عن مفاوضات تجديد عقد صلاح خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بنفيكا البرتغالي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سعادته حول طريقة سير المفاوضات بين الطرفين، وهو ما اعتبر تلميحا قويا لقرب التوصل لاتفاق التجديد الذي أقلق تأخر الوصول إليه جمهور “الريدز” على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف كلوب: “الأطراف تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه”.

وذكرت عدة تقارير إنجليزية مؤخرا أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين النجم المصري وناديه، وذلك بعد فترة من الشد والجذب والحديث عن طلبات مالية مبالغ بها من جانب صلاح ووكيله تعيق استمراره ضمن أسوار “الأنفيلد”.

المصدر: وكالات