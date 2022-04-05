إنجلترا – شهدت مباراة ليفربول أمام ضيفه واتفورد، يوم السبت الماضي (1-0)، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشهدا مؤثرا جدا بطله طفل إيرلندي يعشق النجم المصري محمد صلاح.

وأفاد موقع “إيكو ليفربول” أن الطفل الإيرلندي أوسكار، البالغ من العمر 8 سنوات، سافر لمدة يومين لحضور مباراة فريقه المفضل ليفربول على ملعب “أنفيلد” لأول مرة في حياته، ولمشاهدة نجمه محمد صلاح.

ونشر حساب “ESPN FC” على موقع “تويتر” مقطع فيديو، يظهر فيه الطفل الصغير أوسكار، والدموع تنهمر من عينيه فرحا برؤية نحمه صلاح، وهو يجري عملية الإحماء قبل مباراة “الريدز” على ملعب “آنفيلد”، ويوثق بنفسه هذه اللحظات السعيدة بهاتفه، وهو يكاد لا يصدق ما تراه عيناه.

ونقل موقع “إيكو ليفربول” امس عن عمة أوسكار، قولها: “كان عليه أن يستقل القارب البطيء من بلفاست يوم الجمعة وهو حاليا في مكان ما بالقرب من جزيرة مان. سيكون سعيدا للغاية عندما أخبره أن هذه التغريدة قد شاهدها كثيرون، أكثر من 450.000 شخص”.

وأضافت: “إنه يأكل ويتنفس وينام وهو يفكر بليفربول… على الرغم من أن شقيقه ووالده يشجعان توتنهام. حياة أوسكار لم تكن سهلة عندما كان صغيرا وحتى الآن بسبب معاناته من الحساسية وغيرها، لكن ليفربول خطف قلبه”.

المصدر: “liverpoolecho”